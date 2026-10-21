Festa a sorpresa

Cina, il panda gigante compie 7 anni: in regalo una torta

"Ai Lian"festeggia"il suo settimo compleanno con un banchetto speciale in un parco a tema a Chongqing, nel Sud Ovest del Paese

21 Ott 2026 - 16:32
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