Cina: fornitore di sole

Cina: fornitore di sole

50 paesi hanno registrato il loro massimo storico d'importazioni di solare cinese, altri 60 hanno toccato i picchi degli ultimi sei mesi.

17 Mag 2026 - 14:28
02:05 
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