Cina, arrivano i robot-infermieri: nasce un centro di assistenza agli anziani potenziato da androidi

Pechino ha inaugurato a Yizhuang, nel suo distretto sud-orientale, un centro all’avanguardia per l’assistenza agli anziani con l’ausilio di robot. Questa struttura innovativa offre una vasta gamma di servizi, tra cui assistenza medica e attività ricreative pensate appositamente per gli anziani residenti. Secondo le autorità della capitale cinese, il centro a misura di anziano è il primo del suo genere al mondo. La struttura, che copre una superficie utile di circa 1.100 metri quadrati nella comunità di Ronghua a Yizhuang, è dotata di oltre 40 tipi di robot intelligenti che offrono agli anziani servizi quali massaggi e riabilitazione. Gli anziani possono anche giocare a giochi da tavolo con i robot e bere una tazza di tè caldo preparato da loro. “La stazione di assistenza agli anziani offre una vasta gamma di attività che coprono quasi tutto: giochi, balli, canti e molto altro”, ha detto Zhuang Lei, un residente locale di 80 anni.