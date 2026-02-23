Margot Robbie danza sulle note di Kate Bush e accende il mito di "Cime tempestose"
Il nuovo film con Jacob Elordi riporta al centro il romanzo di Emily Brontë e trasforma un balletto virale in fenomeno socialdi Maria Vittoria Corà
Appena arrivato in sala, il nuovo adattamento di Cime tempestose riaccende la passione per il capolavoro di Emily Brontë. Protagonisti Margot Robbie e Jacob Elordi, già al centro dell’attenzione mediatica. A conquistare i social è però un video dal set: Robbie balla sulle note di "Wuthering Heights" di Kate Bush, brano ispirato proprio al romanzo e diventato un classico dal 1978. Il film rilancia così non solo una storia senza tempo, ma anche la musica che l’ha resa immortale, da “Wuthering Heights” a Running Up That Hill, riportando Kate Bush al centro della scena.