Margot Robbie danza sulle note di Kate Bush e accende il mito di "Cime tempestose"

Appena arrivato in sala, il nuovo adattamento di Cime tempestose riaccende la passione per il capolavoro di Emily Brontë. Protagonisti Margot Robbie e Jacob Elordi, già al centro dell’attenzione mediatica. A conquistare i social è però un video dal set: Robbie balla sulle note di "Wuthering Heights" di Kate Bush, brano ispirato proprio al romanzo e diventato un classico dal 1978. Il film rilancia così non solo una storia senza tempo, ma anche la musica che l’ha resa immortale, da “Wuthering Heights” a Running Up That Hill, riportando Kate Bush al centro della scena.