Chuck Norris, l'ultimo video pubblicato sui social: "Io non invecchio, salgo di livello"

L'ultimo video condiviso sui social da Chuck Norris, morto all'età di 86 anni, è stato il 10 marzo scorso, in occasione del suo compleanno: "Io non invecchio. Salgo di livello", ha scherzato l'attore, ringraziando i suoi fan nella didascalia. "Il vostro sostegno nel corso degli anni ha significato per me più di quanto potrete mai immaginare", ha scritto l'attore, augurando ai suoi seguaci: "Che Dio vi benedica".