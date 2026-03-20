Chuck Norris: "Tutte le leggende ci sono già state"

L'attore Chuck Norris, grande campione di karate, in alcune riprese del 1997 in cui viene premiato ai Campionati mondiali di karate a Mosca. Intervistato parla al giornalista di un nuovo episodio di "Walker Texas Ranger" e della ricerca di una modella come protagonista. "Sono stato in quasi tutti i paesi del mondo - racconta Norris che poi aggiunge: "devo dire che le donne russe sono probabilmente le più belle che abbia mai visto in qualsiasi parte del mondo". Norris compare poi in un'altra intervista a Los Angeles nel 2012 in cui commenta il termine "macho" - "un tipo compassionevole che sa farsi valere" - e quello di leggenda: "Tutte le leggende ci sono già state..."