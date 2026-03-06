Chuando Tan, l'uomo di 60 anni che ne dimostra 30
Medici e scienziati di tutto il mondo si chiedono come sia possibile apparire così giovanedi Rossella Russo
Ha appena compiuto 60 anni ma vive nel corpo di un 30enne. Chuando Tan, fotografo di Singapore, sembra aver trovato il segreto dell'eterna giovinezza. Ex cantante pop, modello e ora influencer sui social, ha attirato l'attenzione di medici e scienziati da tutto il mondo che si chiedono come sia possibile apparire così giovane. Ecco i suoi segreti.