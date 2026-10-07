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Chocolate nails, l'autunno è goloso: la manicure marrone conquista le star

Sulle unghie trionfano tutte le sfumature del cioccolato, tra finish lucidi, cromati e matte

di Silvia Carrera
07 Ott 2026 - 13:40
01:32 
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