L'Oceanogràfic, nella Spagna orientale

Chiude un parco marino in Canada: delfini e beluga salvati dall'acquario di Valencia

I sei esemplari sono stati trasportati in aereo da Toronto con un volo charter speciale della durata di sette ore

27 Ago 2026 - 16:34
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Due balene beluga e quattro delfini, salvati da un parco marino canadese chiuso da oltre un anno, sono arrivati all’acquario Oceanogràfic di Valencia, nella Spagna orientale, nell’ambito di un’iniziativa internazionale volta a trasferire gli animali ed evitare la loro eutanasia. I sei esemplari femmina, due beluga di nome Cleopatra e Jelly Bean e quattro delfini di nome Tsunami, Lida, Echo e Marina, sono stati trasportati in aereo da Toronto a Valencia con un volo charter speciale della durata di sette ore, prima di essere trasferiti su strada all’acquario.

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