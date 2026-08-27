Chiude un parco marino in Canada: delfini e beluga salvati dall'acquario di Valencia

Due balene beluga e quattro delfini, salvati da un parco marino canadese chiuso da oltre un anno, sono arrivati all’acquario Oceanogràfic di Valencia, nella Spagna orientale, nell’ambito di un’iniziativa internazionale volta a trasferire gli animali ed evitare la loro eutanasia. I sei esemplari femmina, due beluga di nome Cleopatra e Jelly Bean e quattro delfini di nome Tsunami, Lida, Echo e Marina, sono stati trasportati in aereo da Toronto a Valencia con un volo charter speciale della durata di sette ore, prima di essere trasferiti su strada all’acquario.