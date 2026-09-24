Chiude "L'Unità": l'editore Romeo non raggiunge l'accordo di cessione al Pd

Sarà il giornale della sinistra operaia, prometteva Antonio Gramsci il 12 febbraio 1924, portando in edicola L’Unità. Se potesse, oggi, esprimerebbe rabbia e delusione. La storia del quotidiano si è fermata al 7 luglio scorso. La pagina web priva di aggiornamenti, il direttore Sansonetti, i tre redattori e un grafico licenziati.