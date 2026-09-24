Il giornale fondato da Gramsci

Chiude "L'Unità": l'editore Romeo non raggiunge l'accordo di cessione al Pd

Elly Schlein voleva riproporre la storia con un'offerta da un milione di euro per rilevarlo, ma la trattativa si è arenata

di Paolo Scarlata
24 Set 2026 - 23:09
01:24 
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Sarà il giornale della sinistra operaia, prometteva Antonio Gramsci il 12 febbraio 1924, portando in edicola L’Unità. Se potesse, oggi, esprimerebbe rabbia e delusione. La storia del quotidiano si è fermata al 7 luglio scorso. La pagina web priva di aggiornamenti, il direttore Sansonetti, i tre redattori e un grafico licenziati.

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