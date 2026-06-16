l'intervista

Chips Act, Mario Dal Co a Tgcom24: "Stiamo vivendo un momento di rottura nel processo di globalizzazione"

La Cina si sta avvicinando agli Stati Uniti, mettendo a rischio la loro egemonia tecnologica: l'Europa può recuperare?

16 Giu 2026 - 19:14
09:46 
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