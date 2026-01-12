Logo Tgcom24
Principe in esilio

Chi è Reza Palhavi, alternativa al regime degli ayatollah?

Il principe in esilio al centro delle ambiguità del futuro iraniano "

di Elia Milani
12 Gen 2026 - 12:37
01:32 

Tra i nomi gridati per le strade dell’Iran in rivolta c'è anche quello di Reza Pahlavi, principe ereditario della monarchia persiana. Secondo alcuni potrebbe rappresentare un’alternativa al regime degli ayatollah

