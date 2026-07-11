aveva 86 anni

La lunga carriera di Peppino di Capri: tanti generi e tanti trionfi

Addio a Peppino di Capri: il cantautore si è spento all'età 86 anni nella sua isola, dove da tempo combatteva contro una malattia

di Massimo Cerri
11 Lug 2026 - 08:43
02:09 
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