Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Economia
Cgia: "Le famiglie italiane pagano meno tasse, 33 miliardi in meno in 4 anni"

Nonostante la pressione fiscale sia cresciuta, arrivando quasi al 43%

di Giulia Ronchi
17 Gen 2026 - 14:11
Secondo i dati della Cgia di Mestre, negli ultimi quattro anni le famiglie hanno beneficiato di un calo della pressione fiscale, con una riduzione del carico fiscale di 33 miliardi, mentre hanno pagato di più banche e imprese.

