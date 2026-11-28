Giovane, laureato e spesso precario: l'ufficio studi della Cgia disegna l'identikit di chi beneficia della flat tax: sono prevalentemente under 30 pagati relativamente poco. Reddito medio annuo al netto delle perdite pari a 17.180 euro. Oggi il tetto massimo per rientrare nel regime forfettario con aliquota fissa al 15% ammonta a 85 mila euro ma nella finanziaria 2027 la soglia potrebbe essere alzata a 100 mila euro di ricavi, ai quali si applica un coefficiente di redditività, diverso per tipo di attività.