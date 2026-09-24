Crisi migratoria

Ceuta, tendopoli in spiaggia e aiuti umanitari: le immagini dei migranti rimasti nell'exclave

Mentre molti rimangono bloccati a Ceuta, in Marocco si svolgono le elezioni parlamentari

24 Set 2026 - 12:29
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