Ceuta, chiuse le 24 ore di caos: i migranti sono quasi tutti rientrati

Ceuta sta per chiudere i conti con l'ondata di migranti arrivata dal nord Africa, i quali sono ormai quasi tutti rientrati. Nel frattempo, sarebbero almeno altri 17 i morti nel tentativo di raggiungere a nuoto l'exclave di Ceuta recuperati dalle forze di sicurezza dal lato marocchino della costa, secondo quanto riferito dai media marocchini. Il recupero dei corpi, assieme ai 67 cadaveri ritrovati dalle forze di sicurezza spagnole nelle acque dell'esclave iberica, eleva a 84 il numero complessivo di vittime della crisi.