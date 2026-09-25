Ceuta, la notte sulla spiaggia di Trampolin tra accampamenti di migranti e risse

Risse con machete, accampamenti in spiaggia, sangue e furti. È questa la realtà di Ceuta da un mese e mezzo, raccontata attraverso le testimonianze di Carlo Barret, investigatore privato spagnolo che, dal primo giorno dell'arrivo massiccio dei migranti nell'exclave spagnola, filma - anche con l'ausilio di telecamere nascoste - quanto accade sulla spiaggia di Trampolin.

