Ceuta, l'"assalto di Ferragosto" si conclude tra cariche e lacrimogeni: respinti centinaia di migranti

Nel giorno di Ferragosto, i militari marocchini rincorrono - e in alcuni casi - sparano lacrimogeni per disperdere cittadini per lo più provenienti dall'Africa subsahariana. Sono stati 294 quelli fermati: molti sono riusciti a fuggire. In 61 sono stati arrestati in Marocco con l'accusa di "incitare e promuovere" la migrazione irregolare.