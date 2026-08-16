Ceuta, l'"assalto di Ferragosto" si conclude tra cariche e lacrimogeni: respinti centinaia di migranti
Si conclude così"quello che è"stato chiamato "assalto di Ferragosto": nei giorni scorsi, su chat e social di migliaia di migranti circolavano appelli a riversarsi nella cittadina spagnola con tanto di indicazioni su come raggiungere e attraversare la frontiera di Tarajaldi Leonardo Mochi
Nel giorno di Ferragosto, i militari marocchini rincorrono - e in alcuni casi - sparano lacrimogeni per disperdere cittadini per lo più provenienti dall'Africa subsahariana. Sono stati 294 quelli fermati: molti sono riusciti a fuggire. In 61 sono stati arrestati in Marocco con l'accusa di "incitare e promuovere" la migrazione irregolare.