Ceuta, ecco le condizioni della spiaggia dove si sono accampati tanti migranti

Dopo l'appello social continua a essere alta l'allerta a Ceuta per possibili nuovi e ingenti afflussi nel giorno di Ferragosto. La spiaggia di Ceuta, intanto, si presenta come una vera e propria baraccopoli con tanti gruppi di diverse etnie e decine di capanne allestite con rami e coperte trovate proprio sulla spiaggia. C'è un forte odore di fumo a causa dei fuochi appiccati continuamente e soprattutto la sera quando la temperatura scende e bisogna riscaldarsi. In tanti si basano sulla beneficenza degli abitanti di Ceuta, soprattutto quelli marocchini arrivati anni e anni fa. Ma nonostante ciò il cima resta molto teso.