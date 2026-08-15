Ceuta, ferragosto blindato: camionette ovunque e mezzi anfibi dell'esercito spagnolo

Ferragosto blindato a Ceuta, nell'exclave spagnola. Le camionette delle forze dell'ordine sono sparpagliate ovunque, soprattutto nella zona del lungomare. Nelle scorse ore centinaia di irregolari hanno provato a mettere piede su Ceuta, ma sono stati bloccati a pochi chilometri dal confine. Per contenere il potenziale pericolo sono stati messi in moto anche i mezzi anfibi dell’esercito spagnolo. Le autorità hanno cercato di rompere sul nascere la nuova ondata di migranti anche tramite una campagna sui social.