Ceuta, alta tensione tra migranti e residenti

Accalcati in una fila disordinata centinaia di minori si sono ammassati davanti al quartier generale della polizia di Ceuta per chiedere il permesso di soggiorno, che permetterebbe loro di rimanere nella città e di spostarsi in Europa. Le autorità locali hanno fatto sapere di non averli convocati per la registrazione e non è chiaro chi abbia indicato loro di presentarsi davanti agli uffici. In tantissimi hanno bloccato le strade del centro, prima che la polizia intervenisse per allontanarli. Il sindaco Vivas ha chiesto al governo di confinare i minori presso l'ospedale militare dell'exclave fin quando non rientreranno in Marocco. Un'operazione che potrebbe avvenire a breve, dal momento che Rabat ha chiesto il rimpatrio dei giovani ed ha addirittura accusato Madrid di questa paradossale situazione. La tensione tra i migranti e i residenti a Ceuta è altissima.