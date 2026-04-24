Cesaroni, ai protagonisti della Garbatella il "Premio Famiglia Tv Lazio 2006"

Da 20 anni raccontano, con leggerezza e ironia, i cambiamenti della nostra società, e anche con la nuovissima stagione in onda su canale 5 mettono sempre al centro di tutto la famiglia, con le sue trasformazioni e i legami di affetto che oltrepassano qualsiasi stereotipo. Per questo la Regione Lazio ha voluto consegnare alla serie televisiva dei Cesaroni il Premio Famiglia Tv Lazio 2026... il cast dei Cesaroni ha ricevuto il riconoscimento dando vita a una vera e propria festa a due passi dal quartiere popolare romano della Garbatella dove sono ambientate le loro avventure.

