a londra

Cesare Cremonini presenta "Amateur": "A 46 anni mi sento un esordiente"

Dopo 27 anni di carriera, il cantautore bolognese lancia il nuovo album con un live a Londra

di Marta Vittadini
22 Ott 2026 - 13:14
01:38 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
cesare cremonini