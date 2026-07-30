Centinaia di pesci tropicali si riversano nel Mediterraneo, sempre più caldo

Il cambiamento climatico sta riscaldando il Mar Mediterraneo, portando con sé centinaia di nuove specie di pesci invasive che stanno decimando le popolazioni autoctone. "Il Mediterraneo dei nostri nonni, dei nostri anziani e degli antichi greci è perduto per sempre. Molti di questi cambiamenti sono irreversibili", ha affermato Ernesto Azzurro, biologo marino presso l’Istituto per le Risorse Biologiche Marine e le Biotecnologie del Consiglio Nazionale delle Ricerche italiano, che ha diffuso le immagini. Il riscaldamento delle acque ha creato un nuovo habitat invitante per specie invasive come il pesce palla maculato, un predatore vorace e il "peggior invasore", ha affermato Azzurro. Queste specie si stanno ora dirigendo verso la Francia e la Spagna, dopo essere entrate nel Mediterraneo attraverso il Canale di Suez.