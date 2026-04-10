Caterina Caselli, l'artista simbolo della rivoluzione femminile compie 80 anni

Caterina Caselli oggi compie 80 anni. Una donna moderna già dagli anni 60, con quella pettinatura che ha fatto epoca: il casco d'oro.

Si esibiva al Piper sfidando le convezioni sociali e danzando sulla libertà di quegli anni. Una figura simbolo della rivoluzione femminile. La sua immagine, il suo stile e il modo di cantare portavano con sé un messaggio chiaro: la donna può essere autonoma, libera, forte e creativa. La musica, il cinema e la tv: la Caselli ha lasciato il segno ovunque abbia lavorato.