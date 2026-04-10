Caterina Caselli, l'artista simbolo della rivoluzione femminile compie 80 anni
Musica, cinema e tv: la diva che ha lasciato il segno ovunque abbia lavoratodi Rossella Russo
Caterina Caselli oggi compie 80 anni. Una donna moderna già dagli anni 60, con quella pettinatura che ha fatto epoca: il casco d'oro.
Si esibiva al Piper sfidando le convezioni sociali e danzando sulla libertà di quegli anni. Una figura simbolo della rivoluzione femminile. La sua immagine, il suo stile e il modo di cantare portavano con sé un messaggio chiaro: la donna può essere autonoma, libera, forte e creativa. La musica, il cinema e la tv: la Caselli ha lasciato il segno ovunque abbia lavorato.