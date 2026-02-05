Bill Gates rompe il silenzio: "Mi pento di ogni minuto trascorso con Epstein"

Bill Gates prende pubblicamente le distanze da Jeffrey Epstein dopo le nuove rivelazioni contenute nei file sul finanziere americano, condannato per abusi sessuali e morto in carcere. In un’intervista all’emittente australiana 9 News, il fondatore di Microsoft si dice pentito di ogni minuto trascorso con Epstein e definisce false le accuse più gravi emerse nelle ultime settimane. Gates ha smentito in particolare l’esistenza di una mail in cui Epstein faceva riferimento a una presunta malattia venerea: “Non è mai stata inviata, l’ha scritta a se stesso”, ha spiegato.