Casa, lieve aumento dei tassi dei mutui

Secondo l'Abi, a dicembre 2025 il tasso era al 3,37%, di poco sopra rispetto al 3,30% di novembre

di Giulia Ronchi
18 Gen 2026 - 13:21
Il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni a dicembre 2025 si è attestato al 3,37%, in lieve aumento rispetto al 3,30% di novembre 2025, ma in netto calo rispetto al 4,42% di dicembre 2023. I dati sono stati diffusi dall’Abi nel rapporto mensile. Il tasso medio sul totale dei prestiti in essere (quindi comprensivo di quelli sottoscritti negli anni precedenti) è rimasto invariato al 3,97%. Per quanto riguarda i finanziamenti alle imprese, il tasso medio sulle nuove operazioni è salito al 3,64% (era 3,52% a novembre 2025), rispetto al 5,45% registrato a dicembre 2023.

