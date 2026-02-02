Carolyn Smith: "Per incontrare i reali ho sospeso la chemioterapia"

L'ex ballerina e coreografa britannica Carolyn Smith ha raccontato a "Verissimo" il suo incontro con re Carlo e la regina consorte Camilla. "Ho chiuso un cerchio, mia madre lavorava per la regina madre, io ho conosciuto la regina madre, la regina, Diana, princess Margaret, però Charles e Camilla no".

"Loro erano in Italia, a Roma - ha raccontato durante la puntata in onda domenica 1 febbraio -. Questa volta io dovevo parlare con il re o al massimo con la regina Camilla".