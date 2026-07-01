Voli, la svolta Green costa: spese fino a 127 miliardi per le compagnie. Si teme un rincaro dei biglietti
Massicci gli esborsi che le compagnie dovranno fronteggiare per comprare crediti. I costi verranno probabilmente scaricati sui clientidi Caterina Ruggeri
Volare rischia di diventare sempre più un lusso per pochi. Entro il 2027 le compagnie saranno obbligate a compensare le proprie emissioni di CO2 acquistando crediti di carbonio. I costi verranno scaricati sui clienti e così i prezzi dei biglietti potrebbero volare alle stelle. I rincari potrebbero arrivare anche a 45 euro a volo.