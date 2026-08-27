Caro-vacanze, tra luglio e agosto 2026 la spesa turistica oltre i 20 miliardi

Le famiglie continuano a fare i conti con prezzi sempre più elevati. tra luglio e agosto 2026 la spesa turistica in italia potrebbe raggiungere complessivamente quasi 20 miliardi e mezzo di euro (20,4 miliardi) secondo un'analisi di demoscopika di questi, 541 milioni di euro sarebbero riconducibili esclusivamente all’incremento dei costi rispetto alla scorsa estate: un aumento di 2 euro e 86 centesimi per ogni pernottamento e di 12 euro e 50 centesimi per ogni turista.