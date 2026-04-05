EFFETTO IRAN

Caro-petrolio, l'Italia all'Ue: "Serve tassa sugli extraprofitti"

La mossa di Roma (con altri quattro grandi Paesi europei) nel pieno della fiammata legata alla guerra

di Stefania Scordio
05 Apr 2026 - 12:58
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