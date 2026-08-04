Caro energia, luce mai così cara da tre anni: 197 euro al megawattora

Record per il prezzo della luce da tre anni. Arriva il salasso estivo per le famiglie. Un megawattora di luce sul mercato all’ingrosso costa mediamente al giorno 197 euro. Il prezzo dell'energia sul mercato che si misura attraverso il prezzo unico nazionale ieri è salito ai massimi da tre anni e mezzo (gennaio 23). Allora alle stelle dopo le sanzioni alla Russia. Con i condizionatori sempre accesi - una necessità indispensabile in questa estate torrida - il caro energia torna a impensierire gli italiani. Alla scarsità di materie prime dovuta alla guerra del Golfo, si aggiungono la siccità e i roghi, i nostri corsi d'acqua sono ai minimi, scenario simile in tutta Europa, dal Po - che ha raggiunto il livello di severità idrica - al Danubio, soffrono in particolare Bulgaria e Grecia. In Francia, le temperature oltre i 40 gradi hanno causato il surriscaldamento dell’acqua del rodano. Da noi la crisi idrica sale al rango di emergenza nazionale: in ginocchio il comparto agricolo. L'abbassamento dei livelli dei grandi fiumi sta costringendo alcune centrali elettriche raffreddate ad acqua allo stop. In pianura padana tre impianti a gas sono fermi e quattro hanno dovuto limitare la potenza. Fattori che insieme incidono sul costo delle nostre bollette.