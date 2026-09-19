E l’Italia alza l’asticella

Caro-energia, la partita sugli extraprofitti si gioca all'Ecofin

Si"riaccende il nodo del prelievo fiscale straordinario sulle grandi aziende energetiche

di Federica Carlino
19 Set 2026 - 13:02
01:12 
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È una partita tutta da giocare quella sugli extraprofitti, con una tappa fondamentale il 9 ottobre, all’Ecofin. Il caro energia riaccende il nodo del prelievo fiscale straordinario sulle grandi aziende energetiche. E l’Italia alza l’asticella: "Se non interviene l’Europa, lo faremo certamente noi”, avverte il ministro dell’Economia Giorgetti. Bruxelles lascia ai singoli Stati il possibile intervento e prende tempo. Ma Italia, Germania, Spagna, Austria, Polonia e Portogallo chiedono una linea comune.

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