Caro-energia, la partita sugli extraprofitti si gioca all'Ecofin

È una partita tutta da giocare quella sugli extraprofitti, con una tappa fondamentale il 9 ottobre, all’Ecofin. Il caro energia riaccende il nodo del prelievo fiscale straordinario sulle grandi aziende energetiche. E l’Italia alza l’asticella: "Se non interviene l’Europa, lo faremo certamente noi”, avverte il ministro dell’Economia Giorgetti. Bruxelles lascia ai singoli Stati il possibile intervento e prende tempo. Ma Italia, Germania, Spagna, Austria, Polonia e Portogallo chiedono una linea comune.