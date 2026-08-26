Caro carburanti, Sperduto (Faib): "Nessuna speculazione, ma servono controlli sui margini lungo tutta la filiera"

"I consumi di carburante non si stanno contraendo in modo evidente, almeno al momento". A dirlo è Giuseppe Sperduto, presidente nazionale di Faib Confesercenti, intervenuto a TgCom24 sul tema dei prezzi dei carburanti e dei margini lungo la filiera. Sperduto mette in guardia dal considerare i gestori degli impianti come i principali beneficiari degli aumenti alla pompa. "Qualsiasi sia il prezzo esposto alla pompa di benzina, il gestore dell'impianto guadagna mediamente dai 3 ai 5 centesimi lordi al litro", spiega. Un margine che, sottolinea, "non significa che ci sia dietro una speculazione". Al contrario, per i benzinai l'aumento dei prezzi può tradursi in una riduzione dei consumi e, di conseguenza, del lavoro e degli introiti. "Il gestore è uno dei primi a essere penalizzato", osserva Sperduto.