Caro carburante, verso la proroga del taglio delle accise sul diesel

Prezzo record per la benzina, mai così alta dal 2022. Sulla rete autostradale il costo medio al self service è di 2 euro e 12 centesimi al litro, mentre il gasolio costa 2,22 euro. Lungo la rete stradale si spendono 2 euro al litro per la benzina e 2,14 euro per il gasolio. Per attenuare il rincaro il governo prepara nuovi interventi più strutturali. La proroga del taglio delle accise sul diesel dovrebbe andare oltre il 5 settembre, con lo sconto di 17 centesimi destinato a restare in vigore ancora per qualche giorno. La misura, pensata come intervento d'emergenza, potrebbe presto lasciare spazio a un sistema più mirato e selettivo per sostenere famiglie e categorie maggiormente colpite dal caro carburanti.