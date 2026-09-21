Caro carburanti, il prezzo di benzina e diesel stabilmente ben oltre 2 euro al litro

Più di 2,4 euro al litro. È questo ormai il prezzo del gasolio in Italia e a certificarlo sono i dati del Mimit. Non va meglio per la benzina per la quale, in autostrada, il costo è di 2,24 euro al litro. Una corsa, quella dei carburanti, che dallo scorso luglio, nonostante l'intervento del governo, non si è mai fermata. Sabato scatterà il nuovo taglio delle accise di 6 centesimi sul diesel, contro i 12 di oggi. Poi dal 5 ottobre si tornerà a sfruttare il meccanismo delle accise mobili.