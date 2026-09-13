Caro carburanti, il Governo pensa a un buono del valore di 100 euro

Il petrolio continua la sua corsa e, conseguentemente, anche la benzina che, stando ai dati del Mimit, ha raggiunto i 2,105 euro al litro in modalità self, peggio ancora il gasolio a 2,214 euro al litro. L'esecutivo, dunque, prova a correre ai ripari e lo schema dei sostegni mirati inizia a prendere forma. Sul tavolo c'è un buono benzina una tantum per i lavoratori, dipendenti e autonomi, che potrebbe valere 100 euro e spendibile tra ottobre e dicembe. Anche se i tecnici hanno messo in conto pure l'opzione mensile, con un importo ridotto. A inizio settimana, infatti, Giorgia Meloni riunirà i leader della maggioranza per provare a dare forma all'intervento. La premier vorrebbe chiudere la partita entro giovedì 17 settembre.