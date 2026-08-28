Caro carburanti, i viaggiatori del controesodo spenderanno 429 milioni di euro in più
Giornate da bollino nero sulle nostre strade e autostrade: secondo le previsioni dall'Anas sono 25 milioni gli spostamenti calcolati tra il 28 e il 30 agostodi Caterina Ruggeri
La stangata al controesodo è servita. Nonostante le misure del governo e i tagli alle accise, i prezzi dei carburanti restano ancora alle stelle. Per il Mimit il costo medio al self service della benzina è di 2,01 euro al litro, mentre quello del gasolio è di 2,13 euro al litro. Il Codacons calcola complessivamente per gli italiani una maggior spesa da 429 milioni di euro che ricadrà sui viaggiatori.