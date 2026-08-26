Caro carburanti, Confesercenti: "È costato agli italiani un miliardo e 800 milioni in più dell'anno scorso"

Solo quest'estate secondo Confesercenti fare il pieno è costato agli italiani 1 miliardo e 800 mila euro in più rispetto a luglio e agosto dello scorso anno, con una spesa del 21% in più. Nell’estate 2025, infatti, la benzina si attestava intorno a 1,70 euro al litro e il gasolio a 1,63. Ad agosto 2026 la media viaggia sui 2 euro per la benzina e oltre questa soglia per il diesel. Tradotto in un pieno significa circa 14 euro in più per un’auto a benzina e oltre 20 euro in più per una diesel. È sul Brennero che si registrano le cifre maggiori, il gasolio ad esempio in modalità servito ha raggiunto i 3,15 euro al litro.