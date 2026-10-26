PROTESTA PACIFICA A ROMA

Caro-carburanti, anche i tassisti incrociano le braccia

I manifestanti, in presidio davanti al Mit, garantiscono comunque il servizio e chiedono il supporto della cittadinanza

di Alessandra Chertizza
26 Ott 2026 - 13:15
01:14 
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