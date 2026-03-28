Caro bollette, rincari in arrivo per le famiglie e le imprese
Il prezzo del gas è aumentato dell'81%, mentre l'energia elettrica del 38%, segnando un'accelerazioneche, pur restando lontana dai picchi del 2022, desta forte preoccupazionedi Stefania Scordio
"Secondo le stime della CGIA, se i consumi resteranno in linea con quelli del 2024, nel 2026 i rincari complessi per famiglie ed aziende potrebbe arrivare ad oltre 15 miliardi di euro rispetto al 2025, di cui quasi due terzi a carico delle imprese.
Le aree più colpite saranno quelle con maggiore densità economica e produttiva, in particolare Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. La Lombardia da sola potrebbe registrare un aumento dei costi di oltre 3 miliardi."