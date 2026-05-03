Caro benzina, la proroga del taglio delle accise sarà in due tappe

Caro benzina, dopo la rimodulazione delle accise sono scattati i primi aumenti, con la verde che tornerà rapidamente ad avvicinarsi verso i due euro al litro. Palazzo Chigi ha precisato che la proroga del taglio, di 20 centesimi sul diesel e di 5 sulla benzina, avverrà in due tappe. La prima durerà fino al 10 maggio, grazie a uno stanziamento di 146 milioni e mezzo di euro. Per arrivare alle tre settimane annunciate dalla premier Giorgia Meloni servirà un altro decreto, questa volta ministeriale. Atteso fra qualche giorno, quando si conta di avere circa altri 200 milioni di risorse dall'extra gettito dell'Iva incassata nelle ultime settimane.