Caro benzina: cosa cambia con il nuovo taglio delle accise

La rimodulazione delle accise avverrà in due passaggi: il decreto del governo copre fino al 10 maggio, e sarà seguito da un altro provvedimento, valido fino al 22 maggio. Per adesso lo sconto sulla benzina si è ridotto a 5 centesimi al litro, mentre è rimasto di 20 centesimi sul diesel. La "verde" è dunque aumentata 15-20 centesimi, arrivando a sfiorare i due euro al litro.