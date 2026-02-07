Il Carnevale di Venezia celebra i Giochi: lo show infuocato

Il Carnevale di Venezia celebra le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 con un grande evento che unisce mito, acqua e visione, e che trasforma la città in un palcoscenico sospeso tra sogno e meraviglia. È "Il Richiamo di Olympia", imponente water show che trasforma la Darsena in un'arena fatta di luce, musica, fuoco e acrobazie. Il risultato è un racconto potente fatto di sfida, bellezza e immaginazione. Uno spettacolo sull'acqua, insomma, che lega idealmente la Laguna ai Giochi in corso a Milano e Cortina.