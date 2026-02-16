Carnevale in Brasile: danze e coreografie conquistano il Sambodromo

Grande festa al Sambodromo di Anhembi, in Brasile che, come da tradizione, ha ospitato la sfilata delle scuole dei samba dando il via ufficiale al Carnevale. Musiche coinvolgenti, danze sfrenate e costumi brillanti hanno tenuto banco nel corso dello spettacolo, conquistando come sempre il pubblico. Tra i temi più apprezzati quello portato in scena da una delle scuole partecipanti con le coreografie e gli abiti che hanno reso omaggio all'Instituto Geledés, storica organizzazione brasiliana impegnata nella lotta contro il razzismo e sessismo. Grande apprezzamento anche per il tema del venerdì 13 ispirato alle streghe e al folklore.