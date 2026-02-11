Ha solo 18 anni ed è già uno stimato maestro carrista: Tommaso Uguccioni (che frequenta il 5º anno del liceo artistico Apolloni di Fano) da bambino sognava di realizzare pupazzi di carnevale. E quest’anno c’è riuscito, ma ha portato al Carnevale della sua città qualcosa di più di un carro allegorico: il suo voleva essere un messaggio. Ha, quindi, realizzato il suo sogno di creare dal nulla un carro di carnevale, facilitato in questo dal fatto di essere uno studente coinvolto in un percorso di alternanza scuola-lavoro insieme ad altri compagni. Così è riuscito nella non facile impresa di realizzare un carro dedicato a BigMama, personaggio molto noto in Italia e simbolo di riscatto contro il bullismo. “Era il mio sogno — racconta — volevo dare un segno forte. Il Carnevale è festa, ma può anche far riflettere”.



L’idea nasce dall’incontro con l’artista durante un’assemblea scolastica di qualche mese fa, quando BigMama ha condiviso con gli studenti fanesi la sua esperienza di ragazza presa di mira per l’aspetto fisico e il percorso che l’ha portata a trasformare le offese in forza creativa. Una testimonianza che ha colpito profondamente Tommaso, spingendolo a tradurre quelle parole in forme, colori e simboli.

Il risultato è un carro che affronta il tema del bullismo con sensibilità e coraggio, ricordando quanto questo fenomeno continui a preoccupare famiglie e scuole, proprio in quegli ambienti che dovrebbero garantire protezione e crescita.



La prima uscita del Carnevale di Fano 2025 — il più antico d’Italia — ha richiamato oltre 10 mila persone tra cittadini e turisti. Tra i carri più applauditi anche l’omaggio a Jannik Sinner e le creazioni dedicate ad ambiente, storia e mondo digitale. Ora l’attesa è per l’ultima sfilata di domenica 15 febbraio, quando festa e creatività torneranno a colorare la città, portando con sé storie come quella di Tommaso: giovani che usano l’arte per parlare al presente.