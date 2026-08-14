Carmen Fiore torna con il nuovo singolo "Ancora noi"

Con uno stile pop dalle sfumature rock e un testo sincero e coinvolgente, il brano racconta la forza di un sentimento capace di rinnovarsi ogni giorno. È una celebrazione dell’amore maturo, quello che resiste agli anni, alle difficoltà e ai cambiamenti, senza perdere la capacità di emozionare, sorprendere e far sognare.
Tra ricordi condivisi, sorrisi, un bicchiere di vino alle quattro del mattino e la voglia di ricominciare ancora una volta, “Ancora Noi” trasmette un messaggio universale: non esiste un’età giusta per amare, per emozionarsi o per concedersi una nuova possibilità. L’amore autentico non conosce scadenze e continua a dare senso al tempo, trasformando ogni giorno in un nuovo inizio.
La voce intensa di Carmen Fiore interpreta con naturalezza un racconto fatto di complicità, leggerezza e verità, accompagnando l’ascoltatore in un viaggio emozionale che invita a riscoprire il valore delle piccole cose e della condivisione.
Il nuovo singolo arriva dopo un importante risultato ottenuto al Festival Internazionale “Voci dal Mediterraneo”, dove Carmen Fiore ha conquistato il 3° posto sul podio sia nella serata dedicata agli inediti, con “Ancora Noi”, sia nella serata delle cover. Un doppio riconoscimento che conferma la forza interpretativa dell’artista e il consenso ottenuto durante la manifestazione.
Nata a Cava de' Tirreni (SA) nel 1973 e cresciuta in una famiglia di musicisti, Carmen Fiore coltiva la passione per la musica fin da bambina. Dopo numerose esperienze nei Festival della Canzone Italiana, intraprende il proprio percorso discografico nel 2024 con il singolo “Vivi senza limite”, seguito da “Il nostro film” nel 2025.
Nel 2026 firma con Eventi & Management Italia e Mediterranean Label e viene distribuita da Virgin Music, distributore ufficiale di Universal Music Group, inaugurando una nuova fase della sua carriera artistica.
Con “Ancora Noi”, Carmen Fiore firma un brano capace di parlare a tutte le generazioni, ricordando che finché c'è un cuore che batte, c'è sempre spazio per amare, ricominciare e scegliere, ancora una volta, di essere felici.