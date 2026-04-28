Carlo Verdone riporta "Un sacco bello" in sala

Risate e nostalgia con personaggi diventati iconici: "Un sacco bello" torna sul grande schermo in una versione restaurata, presentata da Carlo Verdone al Cinema Barberini. Il film che segnò l'esordio dell'attore e regista romano rivive grazie al lavoro della Cineteca di Bologna con RTI e Mediaset Infinity, riportando in sala uno dei titoli più amati della commedia italiana.