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Carlo Verdone riporta "Un sacco bello" in sala

Al Cinema Barberini di Roma l'attore ha presentato il restauro del suo debutto, restaurato dalla Cineteca di Bologna

di Michelangelo Iuliano
28 Apr 2026 - 12:51
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Risate e nostalgia con personaggi diventati iconici: "Un sacco bello" torna sul grande schermo in una versione restaurata, presentata da Carlo Verdone al Cinema Barberini. Il film che segnò l'esordio dell'attore e regista romano rivive grazie al lavoro della Cineteca di Bologna con RTI e Mediaset Infinity, riportando in sala uno dei titoli più amati della commedia italiana.

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