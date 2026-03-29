Gerusalemme, il cardinale Pizzaballa prega sul Monte degli Ulivi

"Ci troviamo qui davanti alla città di Gerusalemme e viviamo una situazione complicata". Con queste parole il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme, ha dato inizio a una preghiera per la pace dal Santuario del Dominus Flevit sul Monte degli Ulivi. Il cardinale, a cui in mattinata la polizia israeliana ha impedito di celebrare privatamente la messa della Domenica delle Palme al Santo Sepolcro, ha invitato a essere "strumenti di pace e riconciliazione" e a vivere "nell'amicizia, nella fraternità e nella comunione".